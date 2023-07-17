KEGOC сорвало сроки ввода программного комплекса для механизма единого закупщика электроэнергии

Механизм единого закупщика электроэнергии, который заработал в Казахстане с 1 июля, так и не начал функционировать полноценно из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию специального программного комплекса, которым занимались в АО «KEGOC», сообщили в понедельник в пресс-службе министерства энергетики. К дисциплинарной ответственности привлечен курирующий заместитель первого руководителя компании.

«Системным оператором АО “KEGOC” не введен в эксплуатацию в запланированные сроки программный комплекс, являющийся автоматизированным механизмом балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального времени – система балансирующего рынка электрической энергии. За срыв отчетного срока ввода программного комплекса и необеспечение полноценного функционирования программы руководством министерства энергетики РК к дисциплинарной ответственности привлечен курирующий заместитель первого руководителя АО “KEGOC”», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

При этом в ведомстве не уточнили фамилию курирующего заместителя.

Вместе с тем поясняется, что от автоматизации системы зависит функционирование механизма единого закупщика электроэнергии в реальном времени, который позволяет выстраивать процессы оптимального планирования суточных графиков производства-потребления электрической энергии для субъектов оптового рынка.

Сам механизм единого закупщика электроэнергии и балансирующего рынка в режиме реального времени заработал в Казахстане с 1 июля. Он должен исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, сократить непродуктивных посредников, минимизировать отклонения межгосударственных сальдо перетоков электрической энергии на границе с сопредельными энергосистемами за счет ухода от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций к фактическим графикам потребителей, а также обеспечить балансирование высоких тарифов вновь вводимых источников генерации и цен импортной электроэнергии во время дефицита и текущих тарифов действующих станций. То есть выровнять в перспективе тарифы на электроэнергию между регионами страны.