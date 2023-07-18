Павлодарский нефтехимический завод выйдет на полную мощность через две недели – КМГ

Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе завершен на два дня раньше, однако на полную мощность он может выйти только через две недели, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев. Что касается Шымкентского НПЗ, то он на полную мощность должен выйти до конца недели.

«Атырауский у нас полностью восстановил технологический режим после отключения электроэнергии 3 июля. Все параметры стабилизированы, вышли на плановую штатную производительность по производству ГСМ и отгрузке. По Павлодарскому нефтехимическому заводу по ремонту вышли с опережением на двое суток. Сейчас у нас запущена первая установка первичной переработки нефти, далее идет поэтапно запуск остальных промышленных объектов с выходом на штатную производительность», - сообщил Макеев.

Он уточнил, что завод одномоментно не запускается, поэтому сейчас идет его поэтапный перезапуск.

«Время выхода всех технологических установок – это займет порядка двух недель. Но он уже начал производить соответствующие компоненты для производства товарной продукции, и отгрузка будет нормализоваться», - подчеркнул зампред правления КМГ.

Что касается Шымкентского НПЗ, то на нем завершен ремонт теплообменника. По словам Макеева, установка уже запущена, сейчас стабилизируются технологические параметры, завод выходит на штатный режим работы.

«По Шымкенту мы ожидаем до конца этой недели полную стабилизацию работы завода», - заключил он.

Напомним, авария на МАЭК 3 июля оставила без электроэнергии потребителей в Мангистауской и Атырауской области, в том числе привела к временной остановке Атырауского НПЗ.

Павлодарский нефтехимический завод был остановлен 20 июня на плановый капремонт, который должен был завершиться 19 июля, а Шымкентский НПЗ с 3 по 14 июля был частично остановлен на ремонт в связи неисправностью теплообменника.