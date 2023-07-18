Родные погибшей в Алматы девочки просят Токаева помочь найти виновных в смерти дочери

Семья погибшей в Алматы 4 мая 2022 года 16-летней Адель обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь найти и наказать виновных в смерти дочери. Уголовное дело в течение года расследовалось по факту самоубийства, но было закрыто после проведения последней экспертизы.

«Хочу начать с обращения к Касым-Жомарту Кемелевичу. Я прошла уже все инстанции, куда только не обращалась. Обращаюсь к вам как к гаранту Конституции, как к человеку, который может защитить мои права, которые были ущемлены. У меня не осталось шансов на правду. Все мои заявления и ходатайства игнорируются, дело не расследуется. Я неоднократно вам писала, вы, наверное, не знаете о моих обращениях. Я очень прошу у вас помощи, чтобы это дело было раскрыто», — сказала на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности мама погибшей девочки Айнагуль Беисова.

В деле, по ее словам, очень много разногласий, а проведенная экспертиза с участием шести экспертов показала, что девочка была убита. В частности, по словам Беисовой, веревка, которая использовалась для повешения, систематически использовалась, и, вероятно, могла использоваться для сушки белья. Следствие же не определило, для каких целей она была использована ранее, также не была проведена химическая экспертиза. Во время следственного эксперимента изготовить прототип веревки эксперту удалось только за 50 минут при дневном освещении и с использованием ножа. При этом смерть ребенка наступила ночью, то есть погибшая, по данным следствия, в полной темноте и без специальных приспособлений соорудила петлю. На одежде девочки не были найдены следы ворса с веревки.

Следственный эксперимент также происходил с нарушениями. По словам Беисовой, статисты не были подобраны с учетом физической подготовки, зрения, веса и роста погибшего ребенка. Сам эксперимент проходил днем.

«Экспертиза показала, что узел был сложный. Один из экспертов проговорился, что это морской узел. Моя дочь не моряк, мы не живем у моря, она училась в физико-математической школе. Она ничего не знала об этом. Если бы следствие действительно занималось поиском убийц, то наверняка бы они озадачились вопросом, кто мог соорудить этот узел. На теле дочери были обнаружены множественные телесные повреждения, которые были нанесены незадолго до смерти. При исходных данных на месте происшествия моя дочь должна была спрыгнуть с забора. В этом случае, с учетом силы кинетической энергии, обязательно были бы повреждения в шейном отделе позвоночника. Их нет», - рассказала Беисова.

Тело ребенка было обнаружено родителями на ветке дерева, которая находится на расстоянии 2,4 метра от земли, около бетонной стены. Представительница Беисовой — Галия Дюсембаева — отметила, что на месте происшествия не было найдено никаких приспособлений для того, чтобы Адель смогла повесить петлю на ветку.

«На теле ребенка не было обнаружено ДНК посторонних лиц. С петли ребенка снимали ее родители. Они контактировали с ней — делали прямой массаж сердца, искусственное дыхание рот в рот, снимали с петли. Они находились в тесном контакте. Но экспертиза показала, что ДНК посторонних людей не было обнаружено», — добавила Дюсембаева.

По ее словам, следствие не предоставило достаточных оснований для того, чтобы поверить, что Адель совершила самоубийство. А с мая 2022 года по сегодняшний день по этому уголовному делу сменилось шесть следователей.

«Мы просим надзорные, правоохранительные, следственные органы и все государственные органы, которые имеют отношение к уголовному судопроизводству, принять это обращение и рассмотреть его по существу, каждый по своей линии. Чтобы направить на новое расследование и по данному делу назначить комплексную всестороннюю экспертизу с привлечением ряда специалистов с постановкой надлежащих вопросов. Решение, которое вынесла следователь, является преждевременным и незаконным», — сказала Дюсембаева.

Мама погибшей Адель подчеркнула, что у нее есть свидетели и подозреваемые, но все данные, которые она передала в полицию, игнорируются. В своем обращении к главе государства Беисова попросила его помочь найти и наказать виновных в смерти дочери.

«Суициды у нас просто не расследуются, они просто закрываются через месяц. Я очень хорошо знаю свою дочь, она не собиралась умирать», — подытожила Беисова.

16-летняя Адель училась на гранте в РФМШ и мечтала стать физиком-ядерщиком. В ночь на 4 мая 2022 года родители обнаружили ее тело во дворе дома. Семья погибшей не согласна с тем, что ребенок совершил самоубийство. В прошлом году Беисова рассказывала Власти, что в начале дело находилось у одного следователя, затем назначили нового, но из-за загруженности у него не получалось полноценно вести расследование, поэтому семье приходилось самостоятельно заниматься поиском свидетелей, видеозаписей с камер наблюдения, разблокировкой телефона дочери.