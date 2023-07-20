Ранее релоцировались 25 компаний
Еще четыре компании завершили релокацию из России в Казахстан – МИД

Тамара Вааль, Астана, Власть

За два месяца в Казахстан из России релоцировались еще четыре компании, таким образом, их общее число достигло 29, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров. При этом он не стал уточнять, какие именно компании.

«72 компании заинтересованы (в переезде – В.), ответили положительно. (На данный момент – В.) 29 (компаний – В.) завершили релокацию, на наш взгляд», - сказал Айдаров.

При этом он отметил, что не может раскрыть данные о том, какие это компании.

«Многие компании обратились к нам с просьбой, чтобы мы не раскрывали их будущие планы. Потому что это создает проблемы по переезду компаний, по выходу их из российского рынка, некоторые компании являются публичными и торгуются на фондовых биржах, и раскрытие их будущих планов влияет на стоимость их акций. Поэтому по их просьбе данную информацию я не хотел бы раскрывать», - добавил замминистра иностранных дел.

В конце мая Айдаров сообщал, что правительство предложило 401 компании, ушедшей из России, релоцировать свое производство в Казахстан. В результате положительный ответ дали 67 компаний, 25 – завершили переезд.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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