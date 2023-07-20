Полноценно ее запуск запланирован на первую половину 2024 года
Единая инвестиционная платформа в Казахстане частично заработает до конца года
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

До конца года в Казахстане частично заработает единая инвестиционная платформа, которая станет единым окном для работы инвесторов и государственного аппарата. На первом этапе к ней будет подключен акимат Астаны, одно посольство и министерство иностранных дел, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по инвестициям МИД Ардак Зебешев. Полноценно, по его словам, платформу планируется запустить и подключить к ней все госорганы в первой половине 2024 года.

«Ведется работа по созданию единой инвестиционной платформы, которая предполагает внедрение интерактивной инвестиционной карты, системы управления процесс перехода от стадии привлечения инвестиций к стадии реализации. Эта работа будет проводиться в два этапа: первый этап – до конца 2023 года, второй этап – первая половина 2024 года», - озвучил сроки Зебешев.

Он добавил, что на первом этапе к платформе подключат акимат Астаны, одно посольство и министерство иностранных дел, а в следующем году – все остальные акиматы, министерства и компании квазигосударственного сектора.

Платформа будет выполнять функцию единого окна по привлечению инвестиций в Казахстан.

«Мы ожидаем, что это позволит нам значительно сократить время реализации проектов, а также (видеть – В.) какие-то узловые моменты, где мы будем обсуждать на инвестиционных штабах узкие горлышки» - объяснил Зебешев.

Таким образом, считает он, платформа позволит привлечь дополнительные потоки иностранных инвестиций в Казахстан и в целом привлекать деньги более эффективно.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Еще четыре компании завершили релокацию из России в Казахстан – МИД
Новости
Казахстан с прошлого года запретил поставки товаров военного назначения в Россию, заявили в МИД
Новости
Жители села Жибек жолы вышли на протест, требуя справедливого расследования убийства пятилетней девочки
Просматриваемые
Новости
Казахстанским банкам разрешили вывоз российских рублей из Казахстана
Новости
«Алматы марафон» отменил летний забег SUMMER RUN, запланированный на 15 июля
Новости
В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону
Новости
Российские СМИ назвали главных бенефициаров войны в Украине среди российских бизнесменов
Новости
В Туркестанской области убита пятилетняя девочка
Новости
В Алматы возобновили дело об убийстве четырехлетней Айкоркем Меделхан во время январских событий