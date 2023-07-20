Единая инвестиционная платформа в Казахстане частично заработает до конца года

До конца года в Казахстане частично заработает единая инвестиционная платформа, которая станет единым окном для работы инвесторов и государственного аппарата. На первом этапе к ней будет подключен акимат Астаны, одно посольство и министерство иностранных дел, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по инвестициям МИД Ардак Зебешев. Полноценно, по его словам, платформу планируется запустить и подключить к ней все госорганы в первой половине 2024 года.

«Ведется работа по созданию единой инвестиционной платформы, которая предполагает внедрение интерактивной инвестиционной карты, системы управления процесс перехода от стадии привлечения инвестиций к стадии реализации. Эта работа будет проводиться в два этапа: первый этап – до конца 2023 года, второй этап – первая половина 2024 года», - озвучил сроки Зебешев.

Он добавил, что на первом этапе к платформе подключат акимат Астаны, одно посольство и министерство иностранных дел, а в следующем году – все остальные акиматы, министерства и компании квазигосударственного сектора.

Платформа будет выполнять функцию единого окна по привлечению инвестиций в Казахстан.

«Мы ожидаем, что это позволит нам значительно сократить время реализации проектов, а также (видеть – В.) какие-то узловые моменты, где мы будем обсуждать на инвестиционных штабах узкие горлышки» - объяснил Зебешев.

Таким образом, считает он, платформа позволит привлечь дополнительные потоки иностранных инвестиций в Казахстан и в целом привлекать деньги более эффективно.