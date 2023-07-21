КТЖ ожидает до конца года поставку 50 новых пассажирских вагонов

В первом полугодии этого года в Казахстане обновлены 14 пассажирских вагонов, до конца года ожидается поставка еще 50-ти, сообщила пресс-служба нацкомпании «Казахстан темир жолы».

«Проведена работа по обновлению парка подвижного состава. Приобретено 36 локомотивов, 48 фитинговых платформ и 14 пассажирских вагонов. До конца года ожидается поставка еще 139 локомотивов, 620 грузовых и 50 пассажирских вагонов», - сообщили в КТЖ.

Также в нацкомпании сообщили, что за отчетный период отремонтировано порядка 600 км ж/д пути, что почти на 100 км больше прошлогоднего периода. Всего в этом году планируется отремонтировать 1 126 км магистрали. И идет строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты.

Вместе с тем на заседании особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности движения и охране труда. По сообщению пресс-службы, за допущенные нарушения безопасности движения наложены соответствующие дисциплинарные взыскания, освобождены от занимаемых должностей ответственные руководители.

«Обеспокоенность вызывает ухудшение состояния производственной безопасности. Отмечена необходимость принятия незамедлительных мер по устранению выявленных замечаний, снижению производственного травматизма, а также по улучшению санитарно-бытовых условий труда», - добавили в КТЖ.

Сообщается, что даны поручения усилить движенческую работу, улучшить качество обслуживания пассажиров, снизить количество брошенных поездов, качественно подготавливать к перевозкам социально значимых грузов (зерно, уголь) в осенне-зимний период и своевременно готовиться к зиме.