В трех регионах Казахстана до сих пор не начали работу по обеспечению школ учебниками – Минпросвещения

Организации образования 14 регионов Казахстана заключили контракты с издательствами по поставке учебников к новому учебному году, а в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях к этой работе еще даже не приступали, сообщили в пятницу в министерстве просвещения по итогам совещания по подготовке к новому учебному году. Более того, в 35 школах могут не успеть закончить ремонт к 1 сентября.

«Одна из основных задач подготовки к новому учебному году — обеспечение организаций образования учебниками. На сегодня 14 регионов на 100% заключили контракты с издательствами. Если в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Атырауской области работы уже завершены, то в Алматы, Туркестанской и Алматинской области еще не начаты», - сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

По информации ведомства, на сегодня в стране модернизировано 506 школ, в 107 из них завершен текущий ремонт, в 185-ти – обновлена мебель, проведена модернизация 201 школьной библиотеки и 119 школьных столовых. Кроме того, в 261 школе установлены турникеты, системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, усилены меры безопасности. Однако в министерстве подчеркнули, что в Алматинской, Атырауской и Туркестанской областях «наблюдается низкая динамика».

Кроме этого, в 250 школах страны делают капитальный ремонт, из них в 90 — по программе «Ауыл ел бесігі». Однако в 35 школах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей и области Абай могут не успеть завершить ремонт к началу нового учебного года.

Вместе с тем в 2023 году в школах Казахстана должны открыть не менее 1 тыс. современных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики, STEM. По информации управлений образования, в настоящее время открыто 307 кабинетов, осуществляется доставка оборудования еще по 248 кабинетам, а по 1 235 кабинетам проводятся конкурсные процедуры.