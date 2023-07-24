Суд вынес приговор водителю автобуса за ДТП в центре Алматы в ноябре 2022 года

Суд Алмалинского района Алматы вынес приговор водителю автобуса № 98, допустившего крупное ДТП в центре города в ноябре прошлого года. Тогда погиб один человек, 21 пострадал.

«Суд признал виновным подсудимого А. по ст.345 ч.3 УК и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и дополнительное наказание лишение права управления транспортного средства сроком на 5 лет. Обстоятельством, смягчающим наказание А., является наличие у него на иждивении 3-х малолетних детей, отягчающих обстоятельств не вменено», - сообщается в Telegram-канале Almaty sottary.

Санкцией ст. 345 ч. 3 УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. При наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания не может превышать 2 года 6 месяцев.

Подсудимый А. в суде вину не признал и просил суд его оправдать.

Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 4 млн тенге морального вреда (по 2 млн тенге) и 323 885 тыс. материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 8 ноября 2022 года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы столкнулись два пассажирских автобуса, маршрутов № 98 и №201. За медицинской помощью обратился 21 человек, один пострадавший скончался на месте ДТП, в больницы изначально было доставлено 17 человек, госпитализировали девятерых пострадавших. По данным департамента полиции, 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.