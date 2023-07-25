Из-за лесных пожаров в Греции эвакуируют иностранных туристов

В Греции на фоне сильнейшей жары бушуют 82 лесных пожара, которые пока не удается локализовать, 64 из них вспыхнули в минувшее воскресенье. Как сообщает Русская служба ВВС , общее число эвакуированных местных жителей и туристов приближается к 30 тысячам.

На острове Родос из 12 населенных пунктов и нескольких отелей были эвакуированы 16 тыс. человек по суше и 3 тыс. — по морю, поскольку в выходные огонь достиг курортов на юго-восточном побережье. Авиакомпании Tui и Jet2 отменили рейсы на остров в ближайшие дни и направили пустые борты, чтобы забрать туристов. Другие авиакомпании, в том числе Easyjet, Ryanair и British Airways также заявили о намерении организовать репатриационные рейсы. А в международном аэропорту Родоса начала работу служба помощи для туристов.

Также лесные пожары начались на островах Эвбея и Корфу. Наострове Эвбея эвакуированы жители четырех южных деревень, необходима также эвакуация жителей некоторых районов Корфу, поскольку огонь движется на юго-восток острова. С острова Керкира по морю было эвакуировано около 2,5 тыс. человек.

Лишь пожар, вспыхнувший к западу от археологического памятника Эпидавра на северо-востоке Пелопоннеса, удалось частично потушить.

При этом власти заявляют, что серьезной опасности для отдыхающих на греческих островах нет. По словам министра туризма Греции Ольги Кефалогианни, ситуация на острове Корфу не вызывает беспокойства, «но ничего похожего на эвакуацию, которая произошла на Родосе, на было». При этом она считает, что туристы могут продолжать отдыхать и на Корфу, и на Родосе, так как «затронута лишь небольшая часть острова Родос».

«Действительно, это самая масштабная эвакуация, которую когда-либо проводила Греция, и она произошла в течение нескольких часов, но все находятся в безопасности», - заявила Кефалогианни.

По информации агентства Reuters, уже более 2 тыс. туристов были отправлены домой в понедельник, туроператоры отменили предстоящие поездки, поскольку лесные пожары бушуют на греческом острове Родос уже седьмой день. Около 20 тыс. человек были вынуждены покинуть дома и отели на юго-восточном побережье Родоса в выходные дни, а, по данным пожарных, еще сотни человек были эвакуированы из двух других районов острова в понедельник. Репатриационные рейсы должны продолжаться до вторника.

Министерство транспорта Греции сообщило, что с воскресенья до 15:00 понедельника 2 115 туристов были доставлены домой, в основном в Великобританию, Германию и Италию.

Управление гражданской защиты предупредило, что угроза новых пожаров высока почти во всех частях Греции.

В воскресенье в 180 населенных пунктах Греции температура воздуха достигла +40 °C, а в городе Йитион в южной части Пелопоннеса зафиксирована самая высокая температура +46,4 °C. В понедельник температура снизилась до +38 °C. В ближайшие три дня также ожидается жара, но к концу недели, по сообщению Метеорологической службы страны, температура должна снизиться примерно до +30 °C.