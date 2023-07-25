Министр уверен, что казахстанцы потребляют слишком много информации
Глава Минцифры призывает казахстанцев экономить мобильный интернет
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстанцы потребляют слишком много информации и должны экономить мобильный интернет. Такое заявление во вторник в кулуарах правительства сделал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Понятно, что казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайт информации. Но давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет – он дорогой. Когда домой приходите – надо к wi-fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии», - заявил Мусин.

Министр привел сравнение с водой, которую также надо экономить, и «без воды человек не может жить». Он подчеркнул, что интернет – тоже исчерпаемый ресурс.

«Если вам нужно провести технический ликбез, то я готов. Он (интернет - В.) исчерпаемый, потому что базовая станция подключает определенное количество мобильных устройств. Если свыше определенного количества мобильные устройства подключаются, то, понятно, связь начинает деградировать. А чтобы вторую базовую станцию установить, нужны значительные инвестиции. А инвестиции откуда берутся?», - сказал министр.

В результате, подчеркнул он, экономика построена так, что «каждый за что-то платит».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
В Израиле вспыхнули протесты после принятия парламентом закона о судебной реформе
Новости
Расследование дела о «сером» импорте российского зерна завершено
Новости
Задержан бывший замруководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
В Казахстане продолжается рост заболеваемости корью – Минздрав
Новости
Застройщиков законодательно хотят обязать устанавливать базовые станции связи при возведении больших зданий
Новости
«Казахтелеком» до конца года продаст одного мобильного оператора в частные руки
Просматриваемые
Новости
В верхних районах Алматы ограничена подача воды
Новости
Еще четыре компании завершили релокацию из России в Казахстан – МИД
Новости
Задержаны глава комитета противопожарной службы МЧС и начальник ДЧС Шымкента
Новости
Родные погибшей в Алматы девочки просят Токаева помочь найти виновных в смерти дочери
Новости
Суд Алматы приговорил бизнесмена Орифджана Шадиева на 1,5 года за ущерб AsiaCredit Bank в 16,7 млрд тенге
Новости
Жители села Жибек жолы вышли на протест, требуя справедливого расследования убийства пятилетней девочки