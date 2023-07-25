Глава Минцифры призывает казахстанцев экономить мобильный интернет

Казахстанцы потребляют слишком много информации и должны экономить мобильный интернет. Такое заявление во вторник в кулуарах правительства сделал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Понятно, что казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайт информации. Но давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет – он дорогой. Когда домой приходите – надо к wi-fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии», - заявил Мусин.

Министр привел сравнение с водой, которую также надо экономить, и «без воды человек не может жить». Он подчеркнул, что интернет – тоже исчерпаемый ресурс.

«Если вам нужно провести технический ликбез, то я готов. Он (интернет - В.) исчерпаемый, потому что базовая станция подключает определенное количество мобильных устройств. Если свыше определенного количества мобильные устройства подключаются, то, понятно, связь начинает деградировать. А чтобы вторую базовую станцию установить, нужны значительные инвестиции. А инвестиции откуда берутся?», - сказал министр.

В результате, подчеркнул он, экономика построена так, что «каждый за что-то платит».