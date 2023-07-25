«Казахтелеком» до конца года продаст одного мобильного оператора в частные руки

Один из сотовых операторов, которыми владеет «Казахтелеком», до конца года должен быть продан в частные руки. Такие планы ставит себе правительство, заявил во вторник в кулуарах кабмина министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Мы поставили дедлайн как от правительства – до конца года вывести одного из операторов из-под “Казахтелекома”», - сообщил Мусин.

Однако, добавил он, фонд «Самрук-Казына» должен не провести работу по due diligence – это процедура проверки интересующимся игроком соответствия цены и покупаемого актива. И сейчас, по информации фонда, два интересующихся игрока проводят эту процедуру.

«Мы не можем раскрыть, кто это», – отметил Мусин.

Напомним, «Казахтелекому» принадлежат 100% акций Tele2/Altel и 51% – «Кселл».