Это уровень 2007 года перед обвалом рынка жилья
ФРС США повысила базовую ставку до максимума за 22 года
фото Reuters

Федеральная резервная система повысила базовую ставку на четверть процентного пункта, сообщает Reuters. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономике все еще необходимо замедлиться, а рынку труда – ослабнуть, чтобы инфляция вернулась к цели в 2%.

Базовая процентная ставка установлена в диапазоне 5,25–5,50%. Это уровень, который в последний раз наблюдался непосредственно перед обвалом рынка жилья 2007 года и является самым высоким за 22 года.

Комитет федерального открытого рынка намерен продолжать оценивать дополнительную информацию и ее влияние на денежно-кредитную политику. А в сентябре возможно новое повышение ставки, хотя продолжающееся замедление инфляции и более слабые экономические данные также могут побудить политиков сделать паузу.

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