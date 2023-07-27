ФРС США повысила базовую ставку до максимума за 22 года

Федеральная резервная система повысила базовую ставку на четверть процентного пункта, сообщает Reuters . Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономике все еще необходимо замедлиться, а рынку труда – ослабнуть, чтобы инфляция вернулась к цели в 2%.

Базовая процентная ставка установлена в диапазоне 5,25–5,50%. Это уровень, который в последний раз наблюдался непосредственно перед обвалом рынка жилья 2007 года и является самым высоким за 22 года.

Комитет федерального открытого рынка намерен продолжать оценивать дополнительную информацию и ее влияние на денежно-кредитную политику. А в сентябре возможно новое повышение ставки, хотя продолжающееся замедление инфляции и более слабые экономические данные также могут побудить политиков сделать паузу.