ФРС США снова снизила базовую ставку

Как говорится в пресс-релизе на сайте ФРС, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. С начала года условия на рынке труда в целом улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция приблизилась к целевому показателю в 2%, но остается несколько повышенной.

ФРС удерживала ставку на высоком уровне в 5,25–5,5% более года, чтобы бороться с худшей полосой инфляции за четыре десятилетия. Годовая инфляция с тех пор снизилась с пика в 9,1% в середине 2022 года до 3,5-летнего минимума в 2,4% в сентябре, отмечает агентство Associated Press.

В сентябре Федеральная резервная система США впервые с 2020 года снизила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до уровня 4,75–5,25%.

Прогнозная ставка предполагается к концу этого года на уровне 4,4% и ниже, а на конец 2025 года она будет 3,4%.

ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года с целью достижения максимальной занятости и снижения инфляции до 2%. За этот период ставка увеличивалась 11 раз подряд.