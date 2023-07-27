Около 60 млрд тенге дополнительно получат медорганизации в регионах от ФСМС

До конца июля медицинские организации в регионах получат дополнительное финансирование от Фонда социального медицинского страхования. Всего будет выделено около 60 млрд тенге, сообщает «Казинформ» .

На сегодняшний день кредиторская задолженность медорганизаций по Казахстану составила около 87 млрд тенге, из них 4,4 млрд приходятся на 20 государственных учреждений Кызылординской области. Поэтому региону будет выделено 5,2 млрд тенге.

Как отметил в ходе встречи с медицинским сообществом и главными врачами глава Фонда социального медицинского страхования Сабит Ахметов, решение этого вопроса не входит в прямую компетенцию Фонда, но помощь со стороны ФСМС все же будет оказана.

Кроме этого, фондом совместно с министерством здравоохранения будет рассмотрен вопрос о полном или частичном фондодержании. Это метод подушевой оплаты услуг амбулаторно-поликлинического звена за каждого прикрепленного человека. Для этого необходимо провести полный анализ потребления и подготовить соответствующие расчеты, а также провести полную цифровизацию и автоматизацию всех бизнес-процессов и интеграцию данных со всех медицинских информационных систем в единую базу. В этом направлении готовится единая платформа eDensaulyq, которая должна запуститься уже к январю 2024 года.

Также будут пересмотрены тарифы по отдельными видам медуслуг критически важных направлений медицинской помощи. Как сообщили ранее «Казинформу» в Минздраве, отвечая на запрос, действующие тарифы в рамках ГОБМП и в системе ОСМС не учитывают ежегодный рост расходов на коммунальные услуги, питание, лекарственные средства и расходные материалы. Поэтому в рамках формирования республиканского бюджета на 2024-2026 годы министерством заявлены дополнительные расходы на индексацию тарифов на 2023-2027 годы – 477,4 млрд тенге (на 2024 год – 131,9 млрд тенге, на 2025 год – 128,9 млрд тенге, на 2026 год – 186,6 млрд тенге).

«Повышение тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, влечет за собой дополнительную нагрузку в условиях лимитированного бюджета. В этой связи необходимо одобрение выделения дополнительных средств в соответствии с решением республиканской бюджетной комиссии», - уточнили в Минздраве.