Двое пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев находятся в состоянии средней тяжести – МИД

Двое граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Турции 30 июля, находятся в состоянии средней тяжести. У остальных 10-ти человек, включая четырех детей, состояние удовлетворительное, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства иностранных дел.

«Из 12 граждан РК двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех имеется медицинская страховка», - сообщили в МИД.

Напомним, 30 июля в Алании произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовой машины. В пассажирском транспорте находились 12 граждан Казахстана. По предварительным данным, которые получили дипломаты от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. В результате столкновения пострадавших экстренно доставили в близлежащие больницы.