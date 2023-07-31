Антикоррупционная служба завершила расследование
Дело бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева передано в суд
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

В Антикоррупционной службе Казахстана в понедельник сообщили о завершении расследования в отношении бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева. По версии следствия, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева по факту злоупотребления должностными полномочиями. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан обвиняемый Токтабаев предан суду», - говорится в сообщении Антикора.

Токабаева обвиняют в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения «Шевченковское» в Костанайской области. Хотя, утверждают в ведомстве, на месторождении уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых никеля и кобальта.

«В результате подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение», - пояснили в пресс-службе.

По информации Антикоар, уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 млн тонн на сумму 5,7 трлн тенге. В ходе следствия месторождение возвращено в пользу государства.

О задержании Токтабаева в Антикоррупционной службе сообщали 9 ноября 2022 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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