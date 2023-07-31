В Казахстане планируют сформировать единый реестр товаров отечественного производства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам повышения эффективности механизмов государственной поддержки отечественных производителей. Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании рассмотрели новые подходы к подтверждению казахстанского происхождения товаров.

В частности, предлагается сформировать и вести единый реестр товаров отечественного производства, поставщики которых смогут претендовать на различные меры государственной поддержки. Попасть в реестр можно будет только один раз, подтвердив наличие конструкторской документации, производственных площадей, оборудования, квалифицированных кадров и т.д. в правительстве ожидают, что это позволит исключить выдачу платных сертификатов подтверждения происхождения, а также создаст условия для получения мер господдержки производителями импортных товаров. А автоматизация и цифровизация ряда процессов поможет снизить нагрузку на отечественные компании, экспортирующие свою продукцию в другие страны.

В целом эти меры позволят сфокусировать меры господдержки на добросовестных отечественных производителях, стимулировать развитие локализации, модернизацию и расширение производственных мощностей внутри республики, повысить прозрачность ценообразования на различные товары и т.д., уверены в правительстве.

Смаилов подчеркнул, что разработку новой системы нужно продолжать в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен» и отраслевыми ассоциациями. Он поручил обеспечить интеграцию реестра с базами данных государственных органов, «чтобы бизнесу не требовалось подтверждать свое присутствие в нем дополнительными выписками».

«В целом реестр призван стать единой точкой достоверной информации о происхождении товаров и должен работать в интересах добросовестного бизнеса», - сказал он.