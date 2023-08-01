Сильная жара сохранится в августе на юге и западе Казахстана

«Казгидромет» выпустил консультативный прогноз погоды в Казахстане на август. По данным синоптиков, сильная жара сохранится на юге и западе Казахстана, но в целом жаркие дни по республике будут сменяться прохладными и дождливыми.

Так, в начале месяца ожидается неустойчивая погода на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами с вероятностью града и порывистого ветра. В первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха: на севере, в центре, востоке республики ночью от +12+22°С до +10+18°С, днем от +30+35°С до +22+30°С, в южных регионах ночью от +20+27°С до +18+23°С, днем от +34+42°С до +28+35 °С.

На западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13+20°С до 20+25°С, днем от +25+30°С до +33+41°С; на юго-западе ночью от +20+25°С до +25+30°С, днем в пределах +30+40°С.

Во второй и третьей декадах жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться в северных регионах ночью от +13+20°С до +8+15°С, днем от +17+25°С до +23+30°С, в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13+22°С, днем +28+38°С.