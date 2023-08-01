Парк сельхозтехники в Казахстане изношен на 76% – Смаилов

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что за последние пять лет машиностроение показало рост в 17,6%. В рамках дальнейшего укрепления отрасли акцент делается на новые проекты. Так, до 2028 года запланирована реализация 151 проекта на 1,7 трлн тенге с созданием более 24 тыс. новых рабочих мест. Среди них – предприятия в сферах железнодорожного, сельскохозяйственного, электротехнического, нефтегазового, горнометаллургического машиностроения, а также автомобилестроения. В частности, в 2023 году ожидается запуск 29 проектов на 217 млрд тенге с созданием 3,5 тыс. рабочих мест.

В свою очередь министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в рамках работы Международного центра развития нефтегазового машиностроения, который был создан в целях увеличения доли казахстанского содержания в товарах на крупных нефтегазовых проектах, определено семь товарных групп востребованной продукции на сумму порядка $400 млн. В перспективе ее смогут поставлять отечественные заводы. Для этого на крупных нефтегазовых проектах внедрены механизмы поддержки местных товаропроизводителей.

По словам премьер-министра Алихана Смаилова, за прошедшие пять лет доля машиностроительной отрасли в экономике Казахстана увеличилась в 1,5 раза, а объем производства вырос в три раза и превысил 3 трлн тенге. Только за прошлый год в отрасль было привлечено свыше $470 млн иностранных инвестиций. При этом есть большой потенциал для ее дальнейшего развития, в частности – увеличить долю экспорта продукции в страны ЕАЭС. По мнению премьер-министра, большой потенциал развития есть и в нефтегазовом машиностроении. Сейчас объем производства в этом секторе составляет порядка $160 млн, объем импорта превышает $1,6 млрд.

«Разница, как видим, десятикратная. Ее нужно сокращать. Для содействия в создании новых отечественных производств в 2020 году совместно с крупными недропользователями был открыт Международный центр нефтегазового машиностроения. С учетом имеющегося потенциала и высокой заинтересованности местных производителей работу в этом направлении необходимо активизировать», - подчеркнул Смаилов.

Вместе с тем, как отметил глава правительства, актуальным вопросом является высокий уровень износа оборудования. В среднем этот показатель в машиностроении составляет порядка 40%. Смаилов поручил обеспечить доступное финансирование, в первую очередь для малого и среднего бизнеса, в том числе по линии Фонда развития промышленности. А износ парка сельхозтехники страны составляет порядка 76%, сообщил глава кабмина. За прошлый год отечественными предприятиями было произведено свыше 15 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, однако этого недостаточно.

«Аграриям нужна новая техника! Поэтому темпы производства необходимо наращивать. Для этого у нас есть все необходимые инструменты и возможности», - поручил премьер-министр.

Также он поручил продолжать работу по развитию промышленной кооперации, в кратчайшие сроки согласовать комплексный план развития машиностроения, повысить эффективность Международного центра нефтегазового машиностроения, а также проработать вопрос снижения ставки инвестиционного субсидирования с 25% до 15% на импортную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане.