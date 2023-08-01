Недавно построенные в регионах спортивные объекты разваливаются, констатирует Смаилов

Несмотря на различные программы и проекты по развитию массового спорта, системные вопросы так и остаются не решенными. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов, недавно построенные в регионах спортивные объекты разваливаются, в большом количестве школ отсутствуют спортивные залы, не хватает учителей физкультуры и тренеров.

«Несмотря на различные программы и проекты по развитию массового спорта, не решены многие системные вопросы. В результате мониторинга информационного пространства только за июль выявлено множество жалоб населения на проблемы в данной сфере. К сожалению, местные власти не прилагают должных усилий для решения поднимаемых жителями вопросов», - заявил Смаилов.

Он привел примеры, что в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области разваливается стадион, отремонтированный в 2020 году.

«На данном объекте почти все пришло в негодность за три года: от покрытия футбольного поля и беговых дорожек до трибун и раздевалок. В вахтовом поселке АО “Шубарколь комир” в Карагандинской области обрушился спортивный зал, что говорит о запущенности данного объекта. В небольшом селе Шикудык Актюбинской области в Теректинской школе вовсе отсутствует спортивный зал, в котором могли бы заниматься спортом не только школьники, но и все желающие жители», - добавил глава камбина.

Он также констатировал, что в Казахстане до сих пор немало школ, в которых нет спортивных залов, и «это не только в небольших селах, но и в крупных городах». Кроме того, не хватает преподавателей физкультуры и профессиональных тренеров, а еще общественность «остро воспринимает ситуацию по затянувшемуся строительству Национального университета спорта в Астане и Центра олимпийской подготовки в Алматинской области».

«Если в некоторых направлениях развития спорта и пропаганды здорового образа жизни мы делаем большие шаги, то в каких-то вопросах долго стоим на месте. К сожалению, у нас отсутствует эффективная целостная система управления физической культурой и спортом, особенно на местах. Нет должной координации деятельности государственных органов и иных организаций, занимающихся популяризацией спорта и пропагандой здорового образа жизни», - считает премьер-министр.

Он напомнил, что правительством утверждена концепция развития физической культуры и спорта на 2023 – 2029 годы, согласно которой стоит задача вовлечь к 2030 году 50 % населения в занятие физкультурой и спортом. В связи с чем он поручил профильному министерству совместно с акиматами регионов завершить инвентаризацию функционирующих спортивных объектов и определить их потребности; акиматы должны обратить внимание на обустройство парковых зон, улиц, набережных и дворовых территорий уличными тренажерами, спортивными площадками.

«Спортивные площадки и спортзалы в школах должны быть доступными и во внеурочное время», - поручил Смаилов.

Кроме того, поручено пересмотреть систему подготовки и переподготовки тренеров и учителей физкультуры.