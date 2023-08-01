Но это может быть связано с процессами на российском рынке
Жумангарин не исключает повышения цен на сахар осенью
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин не исключает, что осенью в Казахстане могут вырасти цены на сахар. Но это будет зависеть от процессов, происходящих на российском рынке, пояснил он.

«Я не думаю, что будет подорожание цен на сахар. Но опять-таки говорю, если оно и будет, то оно будет связано не с казахстанским рынком. Оно будет связано либо с тем решением, которое примет правительство для того, чтобы поддержать отечественные заводы, либо каким-то образом будут процессы, которые на сегодня есть на российском рынке», - сказал Жумангарин во вторник в кулуарах правительства.

Он напомнил, что правительство увеличило субсидии на поддержку сахарной отрасли, в частности, на посевы свеклы. Что касается заводов, то они являются частными и поддержки от государства не получают.

«Мы какой-то особой поддержки им (сахарным заводам – В.) не оказываем», - сказал глава Минторговли.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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