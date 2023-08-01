Правительство утвердило генеральный план города Конаев до 2050 года

Как отмечается в сообщении на сайте премьер-министра, целью генплана является «создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон». В генплане учтены и включаемые в перспективные границы города населенные пункты и жилые комплексы.

«Согласно плану, за этот период город должен стать современным многофункциональным административным, финансовым и культурным, промышленно-инновационным, транспортно-логистическим, научно-образовательным центром региона, а также центром инновационно-индустриального, продовольственного пояса Алматинской агломерации, нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии. Кроме того, большой потенциал у города как у одного из главных туристских дестинаций Алматинской области, центра водной рекреации и водного спорта, туризма, охоты и рыбалки», - отметили в правительстве.

Для реализации поставленных задач в генплане отражены мероприятия по экономической деятельности, жилищному строительству, развитию промышленности, охране окружающей среды, систем образования, здравоохранения, инженерной, транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети, озеленения, тепло-, электро, газо-, водоснабжения, водоотведении и др. Также планируется модернизация и дальнейшее развитие транспортно-логистической системы региона.

«Мультимодальность транспортно-логистической системы города Конаева с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области», - уверены в правительстве.

Важным аспектом для индустриально-инновационного развития города являются источники производства зеленой электроэнергии.

Согласно генплану, к 2050 году в городе будет построено 2 538,2 тыс. кв. м жилья, снизится уровень самозанятых до 18%, уровень реальной безработицы – до 4,2%, уровень молодежной безработицы – до 3,8%. Практически вдвое увеличится количество объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений, также в два раза вырастет количество койко-мест в круглосуточных стационарах, численность объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей.

Напомним, 3 мая 2022 года город Капшанай был переименован в Конаев, с 8 июня 2022 года он стал административным центром Алматинской области в ее новых границах после выделения из состава новообразованной области Жетысу. Население города составляет 54 907 человек.