За этот период город должен стать современным многофункциональным центром региона
Правительство утвердило генеральный план города Конаев до 2050 года
фото Алмаса Кайсара

Постановлением правительства утвержден генеральный план Конаева до 2050 года, которым определена новая стратегия развития города.

Как отмечается в сообщении на сайте премьер-министра, целью генплана является «создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон». В генплане учтены и включаемые в перспективные границы города населенные пункты и жилые комплексы.

«Согласно плану, за этот период город должен стать современным многофункциональным административным, финансовым и культурным, промышленно-инновационным, транспортно-логистическим, научно-образовательным центром региона, а также центром инновационно-индустриального, продовольственного пояса Алматинской агломерации, нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии. Кроме того, большой потенциал у города как у одного из главных туристских дестинаций Алматинской области, центра водной рекреации и водного спорта, туризма, охоты и рыбалки», - отметили в правительстве.

Для реализации поставленных задач в генплане отражены мероприятия по экономической деятельности, жилищному строительству, развитию промышленности, охране окружающей среды, систем образования, здравоохранения, инженерной, транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети, озеленения, тепло-, электро, газо-, водоснабжения, водоотведении и др. Также планируется модернизация и дальнейшее развитие транспортно-логистической системы региона.

«Мультимодальность транспортно-логистической системы города Конаева с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области», - уверены в правительстве.

Важным аспектом для индустриально-инновационного развития города являются источники производства зеленой электроэнергии.

Согласно генплану, к 2050 году в городе будет построено 2 538,2 тыс. кв. м жилья, снизится уровень самозанятых до 18%, уровень реальной безработицы – до 4,2%, уровень молодежной безработицы – до 3,8%. Практически вдвое увеличится количество объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений, также в два раза вырастет количество койко-мест в круглосуточных стационарах, численность объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей.

Напомним, 3 мая 2022 года город Капшанай был переименован в Конаев, с 8 июня 2022 года он стал административным центром Алматинской области в ее новых границах после выделения из состава новообразованной области Жетысу. Население города составляет 54 907 человек.

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