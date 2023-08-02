Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в многоэтажном доме в Алматы

По факту пожара в многоэтажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы возбуждено два уголовных дела – по факту нарушения правил пожарной безопасности и по факту гибели человека, сообщил в среду в ходе брифинга исполняющий обязанности начальника ДЧС города Ерлан Алибеков. А погибшую женщину можно было спасти, если бы она дождалась спасателей буквально несколько секунд.

«По факту пожара возбуждены два уголовных дела. Первое – по факту нарушения правил пожарной безопасности, второе - по факту гибели человека на пожаре. В данное время создана межведомственная оперативная группа. Назначены пожарно-технические экспертизы. Причины пожара в настоящее время устанавливаются», - сообщил Алибеков.

По его словам, спасательные подразделения и расчеты прибыли в течение 20 минут, но определенные трудности возникли из-за припаркованных автомобилей. Всего же было эвакуировано 200 человек, спасли 80 человек, из которых 35 – с помощью спасательных колпаков и 16 детей вынесены на руках.

«Во время пожара была паника. Хотя можно было не паниковать, выйти на балкон и плотно закрыть за собой двери. Вчера такого сильного задымления на фасадах здания не было. Задымление было внутри здания. Так можно было дождаться помощи пожарных», - считает Алибеков.

Он добавил, что в основном пожар тушили с восточной стороны, а «люди прыгали – с южной». Также, по его словам, если бы погибшая женщина и ее сестра «подождали 20 секунд, успели бы их спасти».

«Спасатели вошли с западной стороны, поднялись с парковки и направились на пятый этаж. Там во время пожара на квартире с ними была их пожилая мать. Дочерям она сказала выпрыгнуть, что там есть спасатели и им помогут. После того, как они выпрыгнули, зашли спасатели и спасли их маму», - рассказал он.

В целом, заключил и.о. начальника ДЧС, система противодымной защиты в этом многоквартирном доме была в неисправном состоянии.

«В зданиях повышенной этажности специально предусматривается системы дымоудаления этажного, если они были бы в рабочем состоянии, то такого сильного задымления на этажах не было бы», - объяснил он.

Напомним, в результате пожара в микрорайоне Аккент пострадали 43 человека, погибла женщина. Как сообщили в управлении здравоохранения города, она скончалась от «множественных травм, не совместимых с жизнью».