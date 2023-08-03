Ранее они требовали наказать виновных в смерти их детей и родственников
Двух протестовавших в Шымкенте родителей погибших во время январских событий арестовали
Фото Радио Азаттык

Накануне административный суд Шымкента назначил аресты двум родителям погибших во время январских событий. Во вторник они выходили на акцию протеста перед городским акиматом, требуя найти виновников в смерти их детей и родственников, и были задержаны, сообщает «Радио Азаттык».

Суд назначил 10 суток ареста Мурату Абдраимову - отцу погибшего Нурболата Алпамыса, и 5 суток Айкен Каликуловой - матери покойного Баглана Шарипбая. Суд признал их виновными в «нарушении порядка проведения мирных собраний».

1 августа группа родителей погибших во время январских событий провела акцию протеста перед городским акиматом. Они требовали привлечь к ответственности силовиков, стрелявших в невинных людей, и главных лиц, отдавших приказ «стрелять на поражение» в мирных людей. Они заявляли, что пробудут на акции трое суток и если ничего не изменятся, отправятся в Астану. Вечером их поодиночке задержали и отвезли домой. Мурата Абдраимова и Айкен Каликулову без объяснения причин доставили в приемное отделение для лиц, находящихся под административным арестом.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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