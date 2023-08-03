Западные ученые зафиксировали крупные выбросы метана с месторождения «Каратурун Восточный» в Мангистауской области

По данным французской геоаналитической компании Kayrros SAS, c 9 июня по 23 июля спутники зафиксировали по меньшей мере 9 крупных выбросов метана. Они исходили из скважины на месторождении «Каратурун Восточный» в Мангистауской области. Министерство энергетики Казахстана пока не прокомментировало ситуацию. В случае, если она достоверна, выбросы могут нанести серьезный краткосрочный урон климату, сообщает агентство Bloomberg.

Kayrros SAS, на основании данных спутниковых наблюдений, оценил интенсивность выбросов от 35 до 107 метрических тонн метана в час. Если это так, то метан наносит такой же краткосрочный ущерб климату, как годовые выбросы примерно 814 тыс. американских автомобилей в нижней части диапазона и 2,49 млн. автомобилей в верхней.

По мнению геоаналитической компании, это, вероятно, самая сильная утечка метана в мире, связанная с одним источником в этом году.

Выводы Kayrros SAS в целом подтвердили ученые из Нидерландского института космических исследований SRON.

По данным SRON, из примерно 1200 метановых выбросов, обнаруженных группой в этом году по всему миру, только 10% превышали объемы в 100 тонн в час.

Разработку «Каратурун Восточный» ведет ТОО «Бузачи Нефть». 1 августа она подтвердила агентству Bloomberg факт аварии на разведочной скважине газового месторождения «Каратун Восточный».

По утверждению компании, на спутниковых снимках, скорее всего, видны облака горячего пара с минимальными следами парникового газа. При этом в компании сообщили, что с момента аварии на участке постоянно происходят возгорания.

Ученые, использующие спутниковые наблюдения для отслеживания выбросов парниковых газов, не согласны с оценкой компании «Бузачи Нефть».

«Крайне маловероятно перепутать водяной пар с метаном на многочисленных изображениях, полученных двумя гиперспектральными спутниками, чье очень высокое спектральное разрешение не оставляет сомнений в природе наблюдаемого газа», − говорится в заявлении Kayrros SAS.

По словам представителей «Бузачи нефть», рабочие бурят две наклонно-направленные скважины, которые, как они надеются, смогут отвести газ на управляемые факелы. Планируется также залить прорыв водой, чтобы остановить поток газа и дать возможность работникам загерметизировать его. Эти работы будут проводиться в текущем месяце и, как ожидается, завершатся к 1 сентября.

В конце июля с комментарием относительно ситуации на месторождении выступил главный геолог ТОО «Бузачи Нефть» Александр Касьяненко: «Согласно данным проб воздуха, взятых 9 июня и 23 июня 2023 года, после произошедшей аварии нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных элементов в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне не превышают допустимые показатели. Это обусловлено тем, что горит газ с содержанием метана до 99%, он полностью сгорает, не принося существенного вреда экологии. Замеры были сделаны испытательной лабораторией министерства экологии и природных ресурсов Казахстана»