Новороссийск и Крым атакованы беспилотниками, ночью и утром были слышны взрывы. Российские власти утверждают, что повреждений нет, атаки отбиты.

Министерство обороны России заявило, что «вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск».

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают спецслужбы, пишет «Коммерсантъ».

По данным экстренных служб, в акватории Новороссийска и села Мысхако произошли взрывы. В соцсетях писали о взрыве в Южной Озереевке — в населенном пункте на берегу Черного моря в восьми километрах от Новороссийска. Там находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума. В КТК заверили, что терминал в результате атаки не пострадал, но на движения судов в порту установлен временный запрет.

Также сообщается о взрывах в Феодосии. Власти Крыма заявили, что в нескольких районах сработали системы ПВО, все объекты сбиты, нет ни повреждений, ни пострадавших, пишет РБК. По данным Минобороны, которого цитирует агентство ТАСС, «сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым». В ведомстве сообщили, что средствами ПВО уничтожены десять беспилотников, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.