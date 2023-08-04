Ранее обязанности главы города исполнял заместитель
Акимом Риддера назначен Даулет Батырбаев
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Акимом Риддера назначен Даулет Батырбаев, который ранее был руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области, передает «Казинформ».

Даулет Батырбаев родился в 1976 году в Семее. Учился в Государственном университете «Семей», в Новосибирском гуманитарном институте, специальность – «экономика и менеджмент» («экономист-бухгалтер»), «юриспруденция». Работу на госслужбе начал в управлении предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Усть-Каменогорска в 2009 году. Также в разные годы был заместителем акима Меновновского сельского округа Усть-Каменогорска, руководителем отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, был заместителем акима Уланского района, позже – акимом района, возглавлял Бескарагайский район.

Напомним, что бывший аким Риддера Дмитрий Горьковой скоропостижно скончался 21 апреля. 27 апреля исполняющим обязанности акимастал заместитель главы города Дархан Косантаев.

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