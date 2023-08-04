Генеральная прокуратура поддержала это предложение омбудсмена
В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Генеральная прокуратура поддержала предложение уполномоченного по правам человека внести в Уголовный кодекс дополнительную статью 125-1, предусматривающую ответственность за кражу невест, сообщили в пятницу в офисе омбудсмена.

«В настоящее время офисом омбудсмена рассматривается возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы», - говорится в сообщении.

Здесь привели опыт стран Центральной Азии, который показывает, что в уголовных законодательствах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана имеется отдельная статья о похищении женщин с целью принудительного вступления в брак.

«Уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 “Похищение лица с целью заключения брака”, которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин», - считают в офисе омбудсмена.

В офисе отметили, что в генеральной прокуратуре это предложение поддержали, и поправки будут внесены в ходе законопроектной деятельности.

Согласно анализу уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, в период с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений указанной категории.

«При этом достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак не имеется, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения», - отметили в офисе уполномоченного по правам человека.

Кроме того, статистика по домашнему насилию показывает, что только за последние 2,5 года в Казахстане домашние агрессоры совершили 300 убийств. За это время зафиксировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 837 случаев среднего вреда здоровью, более 37 тыс. лиц привлечены к разным видам ответственности.

«Основными причинами бытового насилия являются социально-экономические факторы и существующие в обществе гендерные стереотипы. Девушки, которые подвергаются принудительному браку, нередко становятся в последующем жертвами насилия со стороны своих партнеров. Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение», - объясняет уполномоченный по правам человека, отмечая, что практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в Казахстане, особенно, в южных регионах.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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