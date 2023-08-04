Женщина с несовершеннолетней дочерью доставлены в больницу
В Шымкенте сотрудник полиции сбил двух человек на пешеходном переходе
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Накануне полицейский совершил наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе, они доставлены в больницу, по факту ДТП проводится расследование, сообщает Polisia.kz.

«3 августа примерно в 17:00 часов на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский УП Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на 2-х пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с несовершеннолетней дочерью доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

По данному факту департамент полиции города Шымкент проводит расследование по части 2 статьи 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП города Кайрата Дальбекова.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ произошло по вине медперсонала
Новости
Западные ученые зафиксировали крупные выбросы метана с месторождения «Каратурун Восточный» в Мангистауской области
Новости
В Семее задержан директор филиала «Правительства для граждан»
Новости
276 попыток вывоза товаров двойного назначения в Россию пресечено за полгода в Казахстане – КГД
Новости
Женщина погибла во время пожара в Алматы
Новости
Глава горздрава Астаны покинул свой пост