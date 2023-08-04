В Шымкенте сотрудник полиции сбил двух человек на пешеходном переходе

Женщина с несовершеннолетней дочерью доставлены в больницу
Накануне полицейский совершил наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе, они доставлены в больницу, по факту ДТП проводится расследование, сообщает Polisia.kz.
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