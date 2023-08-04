В Шымкенте сотрудник полиции сбил двух человек на пешеходном переходе

Накануне полицейский совершил наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе, они доставлены в больницу, по факту ДТП проводится расследование, сообщает Polisia.kz.

«3 августа примерно в 17:00 часов на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский УП Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на 2-х пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с несовершеннолетней дочерью доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

По данному факту департамент полиции города Шымкент проводит расследование по части 2 статьи 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП города Кайрата Дальбекова.