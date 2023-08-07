Токаев поручил проработать законодательные инициативы по повышению уровня жизни социально уязвимых граждан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Светлану Жакупову, с которой обсудил вопросы улучшения качества жизни населения и институционального преобразования системы социального обеспечения.

Как сообщила пресс-служба президента, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению гарантий прав и законных интересов социально уязвимых слоев населения. В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также обеспечения строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.

Также глава государства акцентировал внимание на решение проблем людей с инвалидностью, поручив проработать предложения по совершенствованию законодательной и институциональной базы, которые позволят повысить уровень жизни данной категории казахстанцев.