Решение проблем людей с инвалидностью должно быть в центре внимания
Токаев поручил проработать законодательные инициативы по повышению уровня жизни социально уязвимых граждан
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Светлану Жакупову, с которой обсудил вопросы улучшения качества жизни населения и институционального преобразования системы социального обеспечения.

Как сообщила пресс-служба президента, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению гарантий прав и законных интересов социально уязвимых слоев населения. В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также обеспечения строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.

Также глава государства акцентировал внимание на решение проблем людей с инвалидностью, поручив проработать предложения по совершенствованию законодательной и институциональной базы, которые позволят повысить уровень жизни данной категории казахстанцев.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Западные ученые зафиксировали крупные выбросы метана с месторождения «Каратурун Восточный» в Мангистауской области
Новости
Женщина погибла во время пожара в Алматы
Новости
В Казахстане намерены законодательно запретить распространение символики, используемой в вооруженных конфликтах
Новости
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в многоэтажном доме в Алматы
Новости
Скончался архитектор Сакен Нарынов
Новости
Проспект Сейфуллина в Алматы перекроют на ремонт