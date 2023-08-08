У него изъята крупная сумма денег
В Астане задержали курьера телефонных мошенников

Полицейские Карагандинской области задержали в Астаны курьера телефонных мошенников, передает Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, 5 августа в Старогородской отдел полиции Темиртау обратилась 75-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что ее дочь совершила ДТП и для отвода от ответственности нужны деньги. После звонивший передал трубку женщине, голос которой был похож на голос ее дочери. Жительница Темиртау сообщила, что дома есть сбережения в сумме 19 тыс. евро и 14 700 долларов США. Звонивший сказал, что отправит за деньгами курьера.

Курьер был задержан полицейскими Шахтинска в Астане при отправке денег через банкомат. Им оказался 19-летний житель Тараза. На момент задержания при нем были 17 800 евро и 115 тыс. тенге.

Сейчас полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

«К сожалению, несмотря на информационную и профилактическую работу, в территориальные органы полиции продолжают поступать заявления от обманутых граждан. С начала текущего года на территории города Караганды зарегистрировано более 80 фактов мошенничества, совершенных под предлогом увода от уголовной ответственности за ДТП. Принятыми мерами за совершение указанных преступлений задержаны 27 лиц, из них 5 несовершеннолетних и 13 таксистов», – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

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