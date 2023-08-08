В Минздраве считают, что дети в Караганде могли отравиться токсическим веществом

Воспитанники центра оказания специальных социальных услуг в Караганде могли отравиться токсическим веществом, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният. Однако специалисты до сих пор не могут установить, что это за вещество.

«Результаты предварительного эпидемиологического расследования, данные лабораторных инструментальных методов исследований, характер развития заболевания показывает, что это не пищевое отравление, инфекционные заболевания исключаются. Более вероятной причиной их состояния является острое отравление токсическим веществом неясного генеза», - сказала Гиният.

Она добавила, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

По данным главы Минздрава, из 14 детей, поступивших из центра оказания специальных социальных услуг, на сегодня выписаны семеро, шестеро находятся в отделении реанимации.

«У четверых детей состояние остается тяжелым с некоторой положительной динамикой, состояние двух детей остается крайне тяжелым. Тяжесть состояния обусловлена неврологическими дефицитами, интоксикационным синдромом, дыхательной недостаточностью», - объяснила министр.