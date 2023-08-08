При этом медики до сих пор не могут выяснить причину отравления
В Минздраве считают, что дети в Караганде могли отравиться токсическим веществом
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Астана, Власть

Воспитанники центра оказания специальных социальных услуг в Караганде могли отравиться токсическим веществом, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният. Однако специалисты до сих пор не могут установить, что это за вещество.

«Результаты предварительного эпидемиологического расследования, данные лабораторных инструментальных методов исследований, характер развития заболевания показывает, что это не пищевое отравление, инфекционные заболевания исключаются. Более вероятной причиной их состояния является острое отравление токсическим веществом неясного генеза», - сказала Гиният.

Она добавила, что в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

По данным главы Минздрава, из 14 детей, поступивших из центра оказания специальных социальных услуг, на сегодня выписаны семеро, шестеро находятся в отделении реанимации.

«У четверых детей состояние остается тяжелым с некоторой положительной динамикой, состояние двух детей остается крайне тяжелым. Тяжесть состояния обусловлена неврологическими дефицитами, интоксикационным синдромом, дыхательной недостаточностью», - объяснила министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
510 гидротехнических сооружений Казахстана требуют ремонта – Минэкологии
Новости
Ужесточить требования по выдаче земельных участков под строительство у водоемов поручил премьер
Новости
В Казахстане ищут убежище более 600 человек, еще свыше 300 имеют статус беженца – Минтруда
Казахстан на политическом уровне будет поднимать вопрос стабильной работы порта в Новороссийске – Саткалиев
Новости
Рост числа очередников на жилье говорит об увеличении иждивенческих настроений среди граждан, заявили в МИИР
Новости
Правительство сообщило о возврате в госсобственность объектов железнодорожной инфраструктуры
Просматриваемые
Новости
Западные ученые зафиксировали крупные выбросы метана с месторождения «Каратурун Восточный» в Мангистауской области
Новости
В Казахстане намерены законодательно запретить распространение символики, используемой в вооруженных конфликтах
Новости
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в многоэтажном доме в Алматы
Новости
Скончался архитектор Сакен Нарынов
Новости
Проспект Сейфуллина в Алматы перекроют на ремонт
Новости
В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест