Казахстан на политическом уровне будет поднимать вопрос стабильной работы порта в Новороссийске – Саткалиев

Казахстан намерен на политическом уровне инициировать вопрос обеспечения стабильной работы морского порта в Новороссийске, где находится Каспийский трубопроводный консорциум. Об этом во вторник в кулуарах правительства заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные нефтяные потребители, в том числе из Европейского союза», - заявил Саткалиев.

Глава Минэнерго считает, что эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам, и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана уже сделаны.

Напомним, 4 августа Новороссийск и Крым были атакованы беспилотниками, из-за чего движение кораблей в порту Новороссийска было временно остановлено.