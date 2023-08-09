В Алматы заболели корью почти тысяча детей

В Алматы с начала марта наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью – зарегистрировано 1 097 лабораторно подтвержденных случаев, из них 966 – среди детей до 14 лет, сообщает «Казинформ» .

Руководитель городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Касымхан Алпысбайулы отмечает, что «заболеваемость регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и не достижения прививочного возраста».

Вместе с тем сообщается, что установлено 14 893 контактных лица, привито по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение.