Президент обеспокоен ситуацией на ТЭЦ Экибастуза
За обстановку на ТЭЦ страны несут ответственность правительство и акимы – Токаев
Скриншот из видео пресс-службы президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен износом ТЭЦ Экибастуза. В ходе поездки в Павлодарскую область он ознакомился с ходом ремонтных работ и заявил, что ситуация очень серьезная. Он напомнил, что за обстановку на ТЭЦ страны ответственность несут правительство и акимы.

«Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов», - сказал Токаев.

Президент заявил, что власти извлекли тяжелый урок после аварий, произошедших во время прошлого отопительного сезона.

«Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры», – пообещал глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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