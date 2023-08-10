Северокорейский лидер призвал Вооруженные силы готовиться к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сменил главнокомандующего Вооруженными силами и призвал к дополнительной подготовке к возможной войне, а также поручил увеличить производство оружия и расширить военные учения, сообщает Reuters со ссылкой на государственное СМИ ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил об это на заседании Центральной военной комиссии, на котором обсуждались планы контрмер по сдерживанию «врагов» Северной Кореи.

Уволенный главный генерал страны, начальник Генштаба Пак Су Иль проработал на этой должности около семи месяцев. Его сменил генерал Ри Ён Гиль, который ранее занимал пост министра обороны и главнокомандующего ее обычными войсками.

Ким Чен Ын также поставил цель по расширению мощностей по производству оружия. На прошлой неделе он, в ходе посещения оружейных заводов, говорил о необходимости производить больше ракетных двигателей, артиллерийского и другого оружия. Также он призвал военных провести учения с использованием новейшего оружия и техники страны, чтобы поддерживать боевую готовность своих сил.

Ранее США обвинили Северную Корею в поставках оружия России для войны в Украине, в том числе артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и реактивных снарядов. Россия и КНДР отвергли эти утверждения.