В 1,5 раза выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией в Казахстане – Минздрав

В этом году в Казахстане в 1,5 раза выросло количество заболевших энтеровирусной инфекцией, сообщила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. Кроме того, по ее словам, в стране зарегистрированы случаи Конго-крымской лихорадки и сибирской язвы.

«Еще одна группа инфекции, вызывающая обеспокоенность в летней-осенний период, – это менингиты вирусного происхождения. В текущем году зарегистрировано 1 220 случаев энтеровирусной инфекции, по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в 1,5 раза, 80% заболевших приходится на детей до 14 лет. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в мае – июне в городах Астана, Алматы, Шымкент, Абайской и Карагандинской областях», - сказала Есмагамбетова.

При этом, заверила она, в настоящее время отмечается снижение заболеваемости.

Вице-министр сообщила, что в целом за 7 месяцев 2023 года не зарегистрированы случаи заболевания по 25 нозологиям, в том числе холерой, чумой, паратифами, брюшным тифом, туляремией, столбняком, дифтерией, полиомиелитом, бешенством, малярией, висцеральным лейшманиозом, пастереллезом. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение по 39 инфекционным заболеваниям, в том числе по ботулизму – на 45%, ротавирусному энтериту – на 25%, по чесотке – на 9%, по сальмонеллезу – на 12%, туберкулезу - на 6%.

«Эпидемиологическая ситуация по Конго-крымской геморрагической лихорадке – на уровне прошлого года. С апреля зарегистрировано 33 случая Конго-крымской геморрагической лихорадки, из них 13 случаев – в Туркестанской, 11 случаев – в Кызылординской, семь случаев – в Жамбылской областях, по одному случаю – в Актюбинской области и в городе Шымкент. В 53% случаях у больных был укус клеща, в 30% случаях больные участвовали в уходе за животными, в 3% – больной находился на природе в эндемичном регионе», - привела данные главный государственный санитарный врач.

Вместе с тем от лихорадки умерли пять человек, трое продолжают лечение.

Также в летний период ежегодно регистрируются спорадические случаи сибирской язвы среди населения. В 2023 году зарегистрировано 12 случаев сибирской язвы в Жамбылской области. По данным вице-министра, во всех случаях причиной заражения послужило участие в вынужденном забое и разделке больных животных, транспортировке, хранении и утилизации зараженного мяса крупного рогатого скота.