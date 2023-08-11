Лесные пожары уничтожили курортный город на Гавайях

Лесные пожары на острове Мауи Гавайского архипелага унесли жизни по меньшей мере 53 человек и превратили курортный город Лахайна в тлеющие руины, сообщает Reuters . Власти заявили, что на восстановление города потребуются многие годы и миллиарды долларов.

Губернатор Гавайев Джош Грин на пресс-конференции сообщил, что тысячи людей будут нуждаться в срочном жилье, поскольку, по его оценкам, до тысячи зданий были повреждены или разрушены.

«Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну», - сказал Грин.

Сейчас чиновники разрабатывают план размещения оставшихся без жилья людей в отелях и туристических объектах, сдаваемых внаем.

Во вторник на острове вспыхнуло по крайней мере три крупных пожара, отрезав его западную часть, некоторые люди спасались от огня, прыгая в Тихий океан. Тысячи туристов пытались покинуть Мауи, многие из них разбили лагерь в аэропорту в ожидании рейсов.

Число погибших достигло 53 человек, говорится в заявлении округа Мауи. Много люди получили ожоги, отравления дымом и другие травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Между тем власти округа сообщили, что пожар в Лахайне, где сгорели целые кварталы, локализован на 80%, а пожар в Пулеху, примерно в 20 милях (30 км) к востоку от Лахайны, локализован на 70%.

Причина лесных пожаров еще не установлена, но Национальная метеорологическая служба сообщила, что распространению огня способствовали сухая растительность, сильный ветер и низкая влажность. На Большом острове Гавайи также произошло как минимум два крупных лесных пожара.

Президент США Джо Байден утвердил декларацию о стихийном бедствии на Гавайях, что позволяет пострадавшим лицам и владельцам бизнеса подавать заявки на федеральные субсидии на жилье и восстановление экономики.