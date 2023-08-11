Минобороны Казахстана предупредило о переброске военной техники в регионы в рамках учений

В министерстве обороны Казахстана предупредили, что в рамках занятий по боевой подготовке Вооруженных сил запланирована переброска военной техники на полигоны в регионах.

«В рамках плана подготовки войск в Вооруженных силах проводятся занятия по боевой подготовке. Подразделения совершат переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнят практические учебно-боевые задачи», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, на полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях, будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

«В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», - подчеркнули в министерстве.