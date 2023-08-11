Качество интернета в Казахстане станет хорошим, когда прекратят развиваться технологии - Минцифры

«Никто не обвиняет людей в том, что качество интернета где-то хромает. Вопрос в том, что технологии развиваются, с развитием технологий у людей появляется вкус и потребность их использовать. Соответственно, те объемы услуг, которые люди получают сегодня, завтра они будут получать их больше. Поэтому я бы сказал так, что качество интернета будет сто процентов в стране, когда прекратят развиваться технологии», - заявил Оразбек.

В свою очередь, представители мобильных операторов заявили, что «белые пятна» будут существовать всегда и их количество будет только расти.

«Если сегодня достаточно иметь 10 тысяч позиций, чтобы не было белых пятен, то через пять лет для того, чтобы не было белых пятен, а было сплошное бесшовное покрытие, нужно будет иметь 30 тысяч сайтов, а может быть и больше. Чем больше в этом помещении будет потребителей мобильного интернета, тем больше конкретно в этом помещении необходимо будет устанавливать оборудование, антенны. Поэтому это просто формула: каждый год количество белых пятен будет расти, и каждый год будут появляться места, где клиенты могут оставаться без связи», - сказал главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Генеральный директор «Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)» Сергей Коньков добавил, что в ближайшие два года в компании будет действовать программа по закрытию «белых пятен» с основным фокусом на «закрытие позиций в столице и в Алматы».

«Эта программа действует с начала этого года, поэтому улучшение качества будет заметно в ближайшее время. С чем это связано? Если говорить конкретно про Астану, город очень быстро растет, быстро развивается с точки зрения строительства новых микрорайонов. И основные проблемы, которые существуют, как раз происходят из районов новой застройки, либо в связи с новой застройкой», - объяснил он.

При этом Настрадин отметил, что качество и стабильность связи зависят не только от работы операторов, потому что случаются инциденты и аварии, например, отключение электроэнергии.

В то же время, отвечая на вопрос об инвестиционных планах, представители всех мобильных операторов заявили, что не планируют это делать и рассказывать о них публично. Они готовы лишь отчитываться о проделанной работе.