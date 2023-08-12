Под водой оказались Акын Сара и Абай, частично затоплены Карабулак и Ешкиолмес
  • 1139
В Жетысу затопило три поселка
Скриншот видео, опубликован агентством КазТАГ

Из-за проливного дождя в области Жетысу затопило несколько населенных пунктов, пострадали дома, дворы и улицы, сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на источник.

Движение по поселку Акын Сара остановлено — там, по информации агентства, под водой оказался автомобильный мост. Затоплена и дорога Талдыкорган-Уштобе. Десятки автомобилей заблокированы. Повреждено ли дорожное полотно станет известно, когда сойдет вода.

О пострадавших не сообщается.

В департаменте по ЧС региона агентству подтвердили информацию о подтоплениях.

«На место ЧС в области Жетысу направлены спасатели силы и средства ДЧС Жетысуской области направлены в Ескельдинский район. Туда выехали 22 человека личного состава со специальным оборудованием, снаряжением и техникой, в том числе с плавсредствами. В поселке Ешкиолмес проводится частичная эвакуация жителей, чьи дома сильно затоплены», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Минобороны Казахстана предупредило о переброске военной техники в регионы в рамках учений
Новости
Качество интернета в Казахстане станет хорошим, когда прекратят развиваться технологии - Минцифры
Новости
Токаев наградил шесть человек за спасение людей при пожаре в микрорайоне Аккент в Алматы
Просматриваемые
Новости
В паркинге ЖК в Астане взорвалась машина, начался пожар
Новости
В горах Алматы нашли тело пропавшего туриста
Новости
Минэкологии сообщило о критической ситуации с обеспечением водой части Жамбылской области
Новости
Качество интернета в Казахстане станет хорошим, когда прекратят развиваться технологии - Минцифры
Новости
В нижней части Алматы закроют движение на перекрестке из-за ремонта теплотрассы
Новости
Новую ТЭЦ в Кокшетау планируют построить до 2027 года