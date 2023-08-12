В Жетысу затопило три поселка

Под водой оказались Акын Сара и Абай, частично затоплены Карабулак и Ешкиолмес
Из-за проливного дождя в области Жетысу затопило несколько населенных пунктов, пострадали дома, дворы и улицы, сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на источник.
Еще по теме:
- Скляр обещает, что Экибастуз будет полностью готов к новому отопительному сезону
- В первом полугодии население Казахстана выросло на 132 тыс. человек
- «Кандасы не просят милостыню от государства, они пытаются трудиться и найти работу, сделать свой вклад в страну»
- Жители села Жибек жолы вышли на протест, требуя справедливого расследования убийства пятилетней девочки
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые