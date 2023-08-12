В Жетысу затопило три поселка

Из-за проливного дождя в области Жетысу затопило несколько населенных пунктов, пострадали дома, дворы и улицы, сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на источник.

Движение по поселку Акын Сара остановлено — там, по информации агентства, под водой оказался автомобильный мост. Затоплена и дорога Талдыкорган-Уштобе. Десятки автомобилей заблокированы. Повреждено ли дорожное полотно станет известно, когда сойдет вода.

О пострадавших не сообщается.

В департаменте по ЧС региона агентству подтвердили информацию о подтоплениях.

«На место ЧС в области Жетысу направлены спасатели силы и средства ДЧС Жетысуской области направлены в Ескельдинский район. Туда выехали 22 человека личного состава со специальным оборудованием, снаряжением и техникой, в том числе с плавсредствами. В поселке Ешкиолмес проводится частичная эвакуация жителей, чьи дома сильно затоплены», - рассказали в пресс-службе ДЧС.