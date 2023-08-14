ТЭЦ-3 в Астане введут в эксплуатацию уже в этом году – Смаилов

В минувшую субботу Алихан Смаилов проинспектировал строительство ТЭЦ-3 и двух новых газовых теплостанций «Туран» и «Юго-Восток» в Астане, сообщила пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, в настоящее время работы на ТЭЦ-3 выполнены на 90%, и уже в этом году планируется поэтапный запуск всех четырех котлов, что даст столице прирост мощности в размере 440 Гкал/ч.

«Очень важно, чтобы в предстоящий отопительный сезон вы котел за котлом ввели в эксплуатацию и дали дополнительное тепло городу. Акимату нужно принять все необходимые меры для своевременного запуска объекта», – поручил Алихан Смаилов, подчеркнув, что проект имеет большое социальное значение и его реализация находится на контроле главы государства.

Также главе правительства доложили, что газовая тепловая станция «Туран», которая обеспечит столицу дополнительным объемом теплоснабжения в размере порядка 350 Гкал/ч, строится по графику. Также идет по плану строительство газовой теплостанции «Юго-Восток» мощностью 350 Гкал/ч, которая должна охватить район левобережья.

«Мы будем следить за его ходом и исполнением сроков, поскольку этот вопрос крайне важен для астанчан во время зимнего периода», - указал Смаилов.

Премьер отметил, что запуск новой ТЭЦ и двух газовых котельных даст городу порядка 1100 Гкал/ч тепла уже в предстоящем отопительном сезоне.

«То есть мы идем с профицитом. В следующем году также планируется реализация дополнительных газовых котельных для обеспечения стабильного теплоснабжения столицы на будущее», - добавил он.

Ранее Высшая аудиторская палата выявила ряд нарушений при строительстве ТЭЦ-3 в Астане. Как заявила глава палаты Наталья Годунова, в частости, аудит показал, что работы выполнены на 64%, а акимат заявляет, что на 83%. Также выявлено удорожание проекта на 40% и факты превышения тепловой нагрузки над имеющимися мощностями источников энергии.