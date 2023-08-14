Казахстан исчерпал свой лимит воды еще в июле, заявили в МСХ Кыргызстана

Кыргызстан прекратил подачу поливной воды в Казахстан, поскольку казахстанская сторона исчерпала свой лимит еще в июле и есть соответствующие договоренности об увеличении объемов воды ранее, сообщили кыргызской редакции Азаттыка в министерстве сельского хозяйства Кыргызстана.

Как сообщили в МСХ, 17-19 июля в Бишкеке прошла встреча представителей Кыргызстана и Казахстана, в ходе которой казахстанская сторона просила увеличить поставки воды из Кировского водохранилища из-за нехватки поливной воды в Жамбылской области. Однако Кыргызстан предупредил, что в таком случае лимит Казахстана будет исчерпан в начале августа.

«Они просили, чтобы в период с 18 по 31 июля из Кировского водохранилища подавалось не 40 кубометров в секунду, как было оговорено ранее, а 45 кубических метров. Кыргызская сторона сообщила о невозможности увеличить объёмы воды, поскольку у нас в стране также не хватает воды для полива полей. Было отмечено, что в случае увеличения до 45 кубов лимит Казахстана в 3,54 млн кубометров будет исчерпан уже 4 августа», - сообщили в Минсельхозе.

Несмотря на это, Казахстан не отказался от своей просьбы и подписал протокол, согласно которому со второй декады августа прекращается подача поливной воды.

По данным МСХ Кыргызстана, сегодня сохраняется дефицит поливной воды в Таласской области страны и в Кировское водохранилище поступает всего 1,3 кубических метра в секунду, тогда как в этот период в 2022 году приток составлял 13,7 кубометра в секунду.

Напомним, ранее министерство экологии и природных ресурсов Казахстана заявило о критической ситуации с обеспечением водой части Жамбылской области. В частности, полностью отключены от полива Таласский и Кордайский районы, потому что, заявляли в ведомстве, в Казахстан фактически не подается вода из реки Талас с кыргызской стороны. В связи с этим стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы. При этом в министерстве экологии не сообщили об июльских переговорах с Кыргызстаном, о лимите воды и подписанном протоколе.