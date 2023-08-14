Акцию по выкупу оружия у населения приостановили в большинстве регионов Казахстана

В связи с освоением средств в 14 регионах Казахстана приостановили акцию по выкупу оружия у населения. Всего с начала акции – с 10 апреля – казахстанцы добровольно сдали в органы полиции 1 181 единицу оружия на 84 млн тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга МВД начальник управления по контролю за оборотом оружия комитета административной полиции Асылбек Идрисов. На выкуп оружия у населения было выделено 88 млн тенге. Он также добавил, что из незаконного оборота изъято 1,3 тыс. единиц оружия.

«По предварительным данным департаментов полиции Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Жетисуской и Улытауской областях в связи с освоением выделенных денежных средств акция приостановлена», - сообщил Идрисов.

Он добавил, что граждане добровольно сдали в органы полиции 1 181 единицу оружия и свыше 18 тыс. патронов к нарезному оружию на общую сумму 84 млн тенге. В разрезе регионов наибольшее количество оружия сдано в Туркестанской области – 187 единиц, в Жамбылской – 134, Кызылординской – 94, и по 60 единиц – в области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях.

Кроме того, с начала года в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Кару», «Правопорядок» и других из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тыс. единиц огнестрельного оружия.

«По этим фактам к уголовной ответственности за незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия привлечено 390 лиц и к административной ответственности 818 лиц», - добавил Идрисов.

Он напомнил, что акция по выкупу у населения незаконно хранящихся предметов вооружения МВД проводит с 2012 года. За это время добровольно сдано более 56 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов на общую сумму 1,9 млрд тенге.