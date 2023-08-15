Перебои в электроснабжении Мангистауской области скажутся на прогнозе добыче нефти по итогам года – Минэнерго

Авария на МАЭК и, как следствие, перебои в электроснабжении Мангистауский области скажутся на прогнозе по добыче нефти по итогам года, сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

«В связи с перебоями на энергоисточниках по сегодняшний день отмечаем снижение добычи нефти в Мангистауской области, что в свою очередь отразится на прогнозе добычи нефти до конца года», - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что прогноз добычи нефти на 2023 год по итогам семи месяцев составляет 99,4% от плана 90,5 млн тонн. При этом в Минэнерго напомнили о планах по реализации намерений Казахстана по соблюдению обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

«Министерством будет продолжен дальнейший мониторинг добычи в связи с влиянием перебоев на энергоисточниках в Мангистауской области», - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что в этой связи прогноз добычи нефти может корректироваться.