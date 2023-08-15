Формально в Казахстане модернизированы почти 950 школ, а по факту только 290 – Смаилов

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в нескольких школах Казахстана могут не успеть завершить капитальный ремонт до начала учебного года, а из 948 учебных учреждений, которые прошли по документам модернизацию, по факту современными кабинетами оснащены только 290 школ.

«До начала учебного года остается две недели. К этому сроку планируется открыть 52 новые школы, этого ждут тысячи учеников. В то же время имеются риски своевременного ввода 15 новых школ. Большая часть таких рисковых объектов находится в Туркестанской области и столице. Надо активизировать работу в этом направлении и обеспечить ввод новых объектов. В 180 школах завершается капитальный ремонт, но и здесь ситуация неоднозначная. Также имеются риски завершения работ в срок. Только в Акмолинской области таких школ порядка семи, по двум – в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта», - сказал Смаилов.

Он напомнил, что по нормам все строительные работы должны быть завершены за две недели до начала учебного процесса, однако до сих пор из 54 зданий школ не вынесены котельные. Есть вопросы и по модернизации.

«Считается, что модернизацию прошли 948 школ, но только 290 школ оборудованы современными кабинетами робототехники, химии, биологии, физики. Этого мало. Акиматам регионов совместно с министерством просвещения нужно обеспечить комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились современные предметные кабинеты. В этой работе не может быть формального подхода для отчета», - подчеркнул глава кабмина.

Также, добавил он, недопустимо безответственное отношение и к обеспечению безопасности объектов образования.

«Уже неоднократно поручалось принять исчерпывающие меры по безопасности детей в организациях образования. Эти вопросы мы недавно рассматривали в рамках республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства. До сих пор не все объекты образования соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ до сих пор не подключены к центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать», - поручил Смаилов.

В целом он поручил обеспечить готовность всех объектов образования к новому учебному году на 100%, полностью обеспечить мерами господдержки детей, нуждающихся в помощи, завершить работу по обновлению видеокамер, выводу систем видеонаблюдения в центры оперативного управления, обеспечению организаций образования лицензированной охраной, а также чтобы все дети к 1 сентября получили полный комплект учебников.