Дональду Трампу предъявили обвинение во вмешательстве в выборы в штате Джорджия

Трампа обвиняют в нарушении закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подлоге документов, заговоре с целью подлога и подстрекательстве к нарушению присяги государственным служащим. В списке обвиняемых — Марк Медоуз, бывший глава штаба Белого дома Трампа, и адвокаты Руди Джулиани, Дженна Эллис и Джон Истман.



Трампу и другим обвиняемым предписано явиться в суд до полудня 25 августа. Бывший президент утверждает, что в понедельник, 21 августа, опубликует некий оправдывающий его отчет. По его словам, обвинительное заключение направлено на саботаж его решения переизбираться на выборах 2024 года.

Ранее экс-президенту США Дональду Трампу было предъявлено обвинение в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года, что является преступление против страны и граждан. Спецпрокурор Джек Смит, контролировавший расследование событий 6 января 2021 года, предъявил Трампу обвинения по четырем пунктам: сговор с целью обмана США, сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам, воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам и сговор с целью нарушения прав граждан. По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет тюрьмы. Смит отметил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был спровоцирован «ложью обвиняемого, цель которого состояла в подрыве основ функционирования власти в Соединенных Штатах». В обвинительном акте также говорится, что Дональд Трамп твердо решил остаться у власти после выборов 2020 года и «распространял ложь», заявляя, что он их выиграл.