Они также заявили, что будет принята новая Конституция
Талибы запретили деятельность политических партий в Афганистане
Абдул Хаким Шараи, скриншот из видео

Исполняющий обязанности министра юстиции Абдул Хаким Шараи подтвердил, что он не позволит ни одному лицу или группе управлять политическими партиями в стране, сообщает телеканал TOLOnews. Он также заявил, что Конституция предыдущего правительства Афганистана не основана на исламском шариате, в связи с чем будет создана новая.

«Наш опыт показал, что эти политические партии являются единственной причиной нынешнего состояния разрухи в стране. Это не основано на шариате, не защищает национальные интересы, и люди этого не хотят, поэтому это полностью запрещенный пункт, и мы никаким образом не даем на это разрешения», - отметил Шараи.

Лидеры партий заявили, что политические партии необходимы нации, и призвали действующую власть страны не препятствовать их деятельности. Председатель Интеллектуальной партии Афганистана и политический активист Салим Пайгир отметил, что «если бы министр юстиции не был членом партии “Техрик” или “Талибан”, он не был бы сегодня министром юстиции».

По словам юристов, деятельность партий имеет большое значение и подчеркивает, что они могут более эффективно контролировать дела правительства.

Министерство юстиции бывшего правительства предоставило разрешение на деятельность 73 политическим партиям в Афганистане. Однако многие из лидеров этих партий с тех пор переехали в другие страны и живут там.

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