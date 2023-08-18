В Мангистауской области отменили режим веерного отключения электроэнергии

На Мангистауской атомном энергетическом комбинате досрочно завершили ремонт энергоблока №1. Как сообщили в пятницу в пресс-службе областного акимата, сейчас тестируется его работа, а для населения и большей части промышленных предприятий региона снят режим веерного отключения электроэнергии.

«На МАЭК раньше запланированного срока завершены ремонтные работы энергоблока №1. Как сообщили специалисты, в ходе работ были заменены пять экранных труб в правом солевом отсеке котла, ранее 12 труб было заменено на левом солевом отсеке. По окончанию всех монтажных работ работниками энергопредприятия был проведен контроль металла сварных стыков на трубах, а после – гидравлические испытания», - сообщили в акимате Мангистауской области.

Энергоблок включен 17 августа в 17:30. Как подчеркнули в акимате, сейчас тестируется его работа и снят режим веерного отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий.