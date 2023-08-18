Расследованием причин аварии на шахте «Казахстанская» займется спецкомиссия
Оперативно провести аудит «АрселорМиттал Темиртау» поручил МЧС и Минэкологии Смаилов
Фото Бориса Копылова

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство по ЧС и экологии должны в оперативном порядке завершить промышленный и экологический аудиты компании «АрселорМиттал Темиртау». Такое поручение дал в пятницу премьер-министр Алихан Смаилов в ходе совещания по ситуации на шахте «Казахстанская».

«Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО “АрселорМиттал Темиртау” промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения», - сообщается на сайте премьер-министра.

Кроме того, Смаилов поручил обеспечить качественную работу комиссии для проведения всестороннего расследования причин аварии на шахте «Казахстанская» и оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям.

Напомним, 17 августа на шахте «Казахстанская произошло воспламенение конвейерной ленты. Из 227 шахтеров, находившихся под землей, на поверхность вывели 222. На данный момент известно о двух погибших, поиски троих продолжаются. В медицинские организации было доставлено 13 горняков, двое находятся в реанимации.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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